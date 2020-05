Nel pomeriggio di oggi, nella Chiesa di Torre Faro di Messina si sono celebrati in forma ridotta a causa delle prescrizioni per il Covid19 i funerali di Giuseppe Sanò

ERA IL 42ENNE INFORMATORE SCIENTIFICO ED EX CONSIGLIERE DEL 6° QUARTIERE MORTO IN MARE PER UN MALORE AVVENUTO DOPO UNA IMMERSIONE, LUNEDÌ 11 MAGGIO