Nel pomeriggio di oggi, si è svolta a Messina una fiaccolata in memoria degli agenti (Matteo e Pierluigi) della Polizia di Stato morti a Trieste durante una sparatoria mentre stavano accompagnando nei locali della Questura due fratelli stranieri fermati per un controllo. In quei frangenti, uno degli arrestati, all’interno delle stanze del Commissariato si è impossessato della pistola di un agente fra quelli che lo hanno arrestato ed ha fatto fuoco uccidendoli.

Luciana Verdiglione, presidente dell’Associazione Italia è…, afferma: “siamo stanchi, di fiaccolate e commemorazioni post mortem. In Italia, ogni tre ore e mezza, un tutore delle forze dell’ordine o un operatore sanitario presso i Pronto Soccorso subisce un’aggressione, a volte anche da parte di stranieri”.

La Verdiglione, conclude: “chiedo all’Autorità governativa, di adottare con urgenza le misure necessarie”.