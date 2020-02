Nel pomeriggio di oggi sul viale S. Martino a Messina, una Smart nera condotta da una donna ha impattato contro il tram. Sono da stabilire, le cause che hanno determinato lo scontro il quale avrebbe potuto avere ben più serie conseguenze.

L’incidente, è avvenuto mentre la vettura pubblica stava transitando all’incrocio con la via Santa Cecilia. A causa del sinistro, la circolazione in quel punto della arteria stradale è rimasto bloccato fino a quando non sono intervenuti i vigili Urbani che hanno provveduto a far fluidificare meglio il transito nel luogo facendo rimuovere l’auto investita che ostruiva i binari della linea tranviaria. Sul posto, si sono recati anche i sanitari del 118 che hanno assistito la conducente (che da alcune informazioni sembrerebbe dovesse trovarsi in stato di gravidanza) e la passeggera che si trovava in sua compagnia. Per entrambe, è stato disposto il trasferimento in ospedale, dove non sarebbero emerse a loro carico gravi ferite.

Immagine, tratta da: “www.messinaindiretta.it”.