Nel pomeriggio di oggi, un 43enne, è precipitato con l’auto in un burrone

Un uomo di 43 anni nel pomeriggio di oggi, nell’accingersi ad affrontare una curva (a bordo della propria Alfa 147 rossa) della strada che conduce verso il Santuario di Dinnamare in località Musolino sui Colli Sarrizzo ha perso il controllo del mezzo finendo in un burrone.

Sul luogo si sono portati sia gli agenti della Polizia Provinciali che i vigili del Fuoco i quali hanno rispettivamente compiuto i rilievi del caso ed estratto il malcapitato dalle lamiere. Il conducente, è stato accompagnato per il successivo ricovero presso il Policlinico Universitario dove si trova in codice rosso ma non in pericolo di vita.

Foto di: Alessio Villari.