Nel pomeriggio di sabato 7 novembre, i carabinieri della compagnia di Terracina – Nucleo operativo e radiomobile, dopo un’attenta attività d’indagine volta alla prevenzione dei reati di violenza di genere, hanno arrestato P. F., 35 anni.

L’uomo, già attenzionato dai militari dell’arma perché sottoposto agli arresti domiciliari per il reato di maltrattamenti in famiglia,ha violato le prescrizione imposte, condotta che ha portato i carabinieri a richiedere l’aggravamento dell’attuale misura cautelare. Il G.i.p. del tribunale di Latina, concordando le risultanze investigative, ha emesso ordinanza di custodia cautelare in carcere, eseguita dagli stessi investigatori del luogo.