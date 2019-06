Nel pomeriggio odierno in via Tommaso Cannizzaro a Messina, un’auto ferma in via Tommaso Cannizzaro si è improvvisamente mossa

Nel pomeriggio odierno, in via Tommaso Cannizzaro a Messina, un’auto ferma sulla stessa arteria stradale si è improvvisamente mossa percorrendo un tratto della intasata sede viaria teminando la propria corsa, senza conducente a bordo, sui paletti dissuasori che delimitano la piazza del Tribunale.

Il peggio, non si è verificato solo per una pura casualità. La vettura, era stata parcheggiata, senza che il guidatore si fosse premunito di lasciarla con la marcia ingranata ed il freno a mano inserito. I militari di guardia nel vicino spiazzo, sono stati presi da una grande apprensione, dato che hanno visto piombare il veicolo nella zona classificata come un obiettivo sensibile. Sul posto per i rilievi del caso, è giunta la Polizia Municipale.