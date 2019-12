Nel pomeriggio odierno, si e’ verificato un incidente sulla A20 nei pressi dell’uscita di Barcellona Pozzo di Gotto. Per cause in corso di accertamento, una vecchia Audi con a bordo quattro persone straniere, due adulti ed altrettanti minori si e’ schiantata sullo spartitraffico.

Sul luogo, sono immediatamente giunti i soccorsi, ovvero i sanitari del 118 che con una ambulanza hanno trasferito i feriti all’ospedale Cutroni Zodda della Citta’ del Longano e gli agenti del locale Distaccsmento della Polstrada… a questi ultimi e’ toccato il compito di effettuare i rilievi, per stabilire la dinamica del sinistro.