Nel Salone delle Bandiere del Comune di Messina, inizia oggi il “Piccolo Festival Shakespeariano”

Oggi, 27 dicembre, alle ore 18 con ingresso libero, al Salone delle Bandiere di palazzo Zanca a Messina, si terrà una Conferenza-spettacolo su Shakespeare e i suoi celebri sonetti guidata dall’attore e regista messinese Daniele Gonciaruk, con Nino Principato e gli allievi della Scuola Sociale di Teatro. Per l’occasione ci sarà un attore d’eccezione che leggerà un sonetto di Shakespeare: il sindaco Cateno De Luca.

La data della conferenza, conciderà con l’avvio della seconda edizione del Piccolo Festival Shakespeariano. Un progetto organizzato dall’attore e regista messinese di origine russa, diplomato alla Silvio D’Amico di Roma. Dopo la parentesi “navale” di questa estate in cui ha portato alcuni momenti delle tragedie Shakespeariane a bordo della nave Telepass, evento accolto con grande curiosità ed entusiasmo dal pubblico, Gonciaruk torna a parlare di Shakespeare con una conferenza spettacolo in cui il Bardo verrà “indagato” e studiato a trecentosessanta gradi. Se da una parte il regista messinese parlerà e si soffermerà sull’autore a tutti universalmente conosciuto come il più grande drammaturgo inglese e delle sue opere, Nino Principato, autore di un saggio sull’argomento, guiderà il pubblico su quella che a molti sembra più che una leggenda, ovvero le presunte origini italiane di Shakespeare (Scrolla-Lanza per alcuni) e in particolare siciliane e messinesi. All’interno di questo viaggio conoscitivo sul più grande e universalmente conosciuto drammaturgo di tutti i tempi, gli allievi della scuola sociale di teatro guidata da Gonciaruk, leggeranno una selezione di alcuni dei sonetti più belli del bardo.

Ospite di questo evento sarà il sindaco De Luca che, invitato dallo stesso attore, si è reso disponibile per la lettura di uno dei sonetti. Sonetti che sono, al grande pubblico, tra le opere meno conosciute della produzione shakespeariana. La cultura secondo ormai una prassi consolidata dell’attività del regista messinese, va veicolata sempre e comunque, e la conoscenza passa attraverso anche gli incroci, le contaminazioni, la traversalità tra arte, politica, e soprattutto, il sociale.

Oltre al sindaco De Luca, saranno impegnati nella lettura dei sonetti, gli allievi della scuola di Teatro Dagoruk, i quali, saranno protagonisti, il nove gennaio, di una nuova e particolare edizione di “Shakespeare Horror Story”.

Lo spettacolo creato da Gonciaruk e campione di presenze nelle passate stagione estive, questa volta reinventato “ad hoc” per la nuova ed interessante location che lo ospita: Villa De Pasquale. i protagonisti saranno: Andrea De Francesco, Giuseppe Cinturrino, Gaetano Citto, Simone Le Donne, Rosario Popolo, Melania Caratozzolo, Santi Denaro, Mara Giannetto, Aurora Macrì, Rosalba Orlando, Alessandro Fazio, Pina Battiato, Marco Dell’Acqua, Kevin Finocchiaro, Eleonora Cicciò.