L'EPISODIO LE CUI CAUSE SONO IN FASE DI ACCERTAMENTO, SI È VERIFICATO IN CONTRADA MANCUSO

Nel tardo pomeriggio di oggi i Vigili del fuoco del Distaccamento di Letojanni sono intervenuti per un incendio di un casolare a Savoca (ME) in contrada Mancuso.

Le cause sono in fase di accertamento. Il rogo ha coinvolto in parte un casolare a fianco. Fortunatamente non ci sono stati infortunati. La squadra, intervenuta con Autopompa serbatoio e pick-up con modulo antincendio, dopo aver estinto le fiamme e aver bonificato la zona, ha potuto fare rientro in sede.