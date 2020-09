Nella decorsa notte, i Carabinieri della Stazione Messina Principale hanno arrestato il 31enne R.S., già noto alle forze dell’ordine, per il reato di evasione. Una pattuglia dell’Arma si è recata presso il luogo di detenzione per controllare il rispetto degli obblighi imposti, constatando che l’uomo si era allontanato dal domicilio senza alcuna autorizzazione. Sono scattate le ricerche per rintracciarlo, allertando, attraverso la Centrale Operativa del Comando Provinciale Carabinieri, le pattuglie impegnate nei servizi di controllo del territorio. Le ricerche sono state effettuate nell’area intorno all’abitazione e nei luoghi da questi abitualmente frequentati e, poco dopo, l’uomo è stato rintracciato nei pressi della propria abitazione mentre faceva rientro dai Carabinieri della Stazione Messina Principale ed arrestato in flagranza di reato per evasione.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, su disposizione della Procura della Repubblica di Messina, è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa della celebrazione del rito direttissimo e dell’udienza di convalida.