Nella giornata del 26 giugno 2020, i Carabinieri della Stazione di Messina Camaro Superiore hanno arrestato il 36enne S.F., originario di Montalbano Elicona (ME), in attuazione dell’ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (ME), poiché condannato alla pena residua 3 anni, 2 mesi e 20 giorni di reclusione in quanto riconosciuto responsabile del reato di truffa aggravata, commesso nel febbraio del 2018.

Ultimate le formalità di rito, come disposto dall’Autorità Giudiziaria, l’uomo è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari presso la propria abitazione di Messina ove dovrà scontare la pena.