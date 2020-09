Nella giornata di domani, 10 settembre p.v., alle ore 11:00, si terrà in Prefettura una riunione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal Prefetto, dott.ssa Maria Carmela Librizzi, alla presenza, oltre che dei vertici delle Forze dell’Ordine, dei Sindaci dei Comuni Capofila dei Distretti Socio Sanitari della provincia, dei Sindaci di Giardini Naxos e Oliveri e del Direttore generale dell’ASP, al fine di esaminare le problematiche relative alla situazione attuale della diffusione del contagio da Covid-19 e alle correlate misure da porre in essere per il contenimento epidemiologico.