Nella giornata di ieri, gli agenti della Polizia Stradale di Messina, hanno arrestato un trentunenne

Nella giornata di ieri, durante un servizio di vigilanza stradale, il personale della Sottosezione Autostradale della Polizia di Messina, ha fermato per un controllo un giovane che si trovava alla guida di un’auto. Il conducente, con precedenti di Giustizia, veniva trovato in possesso di una busta di plastica trasparente contenente 5 grammi di sostanza presumibilmente stupefacente del tipo “canapa” e una somma di denaro pari a 385 euro. Richiesto l’ausilio del locale Reparto Cinofili del Comando della Guardia di Finanza, si estendeva il controllo anche al domicilio del trentunenne, supponendo che potessero essere nella disponibilità del soggetto altre dosi.

L’attività di ricerca dava esito positivo rinvenendo, all’interno dell’abitazione, una notevole quantità di sostanza stupefacente, una parte della quale era già sigillata in 18 buste trasparenti dal peso di 5 gr. circa, oltre ad altra contenuta in una busta ed in contenitori di vetro, per un totale di oltre 650 gr., tutti occultati all’interno di un armadio della camera da letto. In un altro ambiente dell’abitazione venivano trovate anche alcune bustine trasparenti vuote identiche a quelle che contenevano la “cannabis”, oltre ad un bilancino di precisione. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, il giovane è stato tratto in arresto, in attesa della celebrazione del rito direttissimo previsto per oggi.