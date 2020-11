Nella giornata di ieri, si e’ diffusa la notizia del decesso avvenuto all’eta’ di 50 anni a causa di un male incurabile dell’imprenditore messinese Dino Privitera titolare della Messina Sud Service… attiva nel campo dei Servizi tecnici di audio e luci durante le manifestazioni.

Dino che era un uomo buono, aveva sempre ottimi consigli per tutti. Nel suo settore, era eccellente, tanto che in molti per la sua bravura lo definivano il “maestro delle luci”.

Era molto apprezzato da coloro che in questi anni hanno organizzato eventi culturali, di spettacolo, stage di teatro e danza ma anche sportivi allo Stadio. Grazie a lui vi e’ stata l’illuminazione con il tricolore, dei principali Palazzi cittadini all’inizio della Pandemia da Covid-19.

Le sue esequie, sono previste oggi alle ore 11.00 presso il Duomo di Messina.