Nella giornata di mercoledì 20 novembre, la Polizia Municipale di Messina, coordinata dal commissario Daniele Lo Presti ha proceduto con il deferimento di un giovane messinese 18enne che ha reiterato il reato di guida senza patente.

Nella circostanza che ha dato luogo ad i fatti accennati, è accaduto che il centauro veniva fermato nei pressi del Palacultura alla conduzione di un sh 150 risultato di proprietà del padre. Dopo gli iniziali accertamenti, emergeva come il fermato fosse privo di documento abilitante per poter condurre il mezzo in questione. Si scopriva poi, come il veicolo non era assicurato da oltre un anno.

Dal momento che lo stesso soggetto, per la medesima infrazione veniva sanzionato a luglio scorso dai carabinieri del locale Nucleo Radiomobile per lui è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria per l’ipotesi di reità descritta precedentemente. Il ciclomotore, è stato posto sotto sequestro, nell’attesa di un provvedimento di confisca.

