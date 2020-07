Nella giornata odierna a Messina, in via XXVII Luglio, fra l’angolo della via Centonze con la via Ghibellina si sono vissuti attimi di tensione.

A causa della presenza di un pacco (di cartone) sospetto, abbandonato sul luogo sono scattate le procedura di Allerta.

In zona, sono intervenuti gli artificieri della Polizia di Stato che hanno interdetto l’area. Alla fine delle operazioni, e’ stato accertato come ci sia trovati al cospetto di un falso allarme.