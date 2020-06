Nella mattinata del 18 giugno, i Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Taormina hanno arrestato, in flagranza di reato, il 38enne M.F., già noto alle forze dell’ordine, residente a Giardini Naxos, ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo marijuana.

Nel corso dei servizi di controllo del territorio, in Giardini Naxos, i Carabinieri hanno controllato l’autovettura condotta dal 38enne. I militari, insospettiti dall’atteggiamento dell’uomo, hanno proceduto alla perquisizione personale e del veicolo rinvenendo alcuni grammi di marjuana. I militari hanno esteso la perquisizione al domicilio dell’uomo. Qui i Carabinieri hanno rinvenuto due bilancini di precisione ed un sacchetto di nylon contenente poco meno di 400 grammi di marijuana. La sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro. Il 38enne è stato arrestato, in flagranza di reato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Espletate le formalità di rito, l’arrestato è comparso avanti al Giudice del Tribunale di Messina che ha convalidato l’arresto operato dai Carabinieri ed ha applicato all’uomo la misura cautelare degli degli arresti domiciliari.