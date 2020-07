Nella mattinata di ieri 21 luglio 2020, personale della Polizia di Stato di Messina, ha dato esecuzione ad una ordinanza applicativa di misure cautelari nei confronti di due soggetti

Nella mattinata di ieri 21 luglio 2020, personale della Polizia di Stato ha dato esecuzione ad una ordinanza applicativa di misure cautelari nei confronti di due soggetti ed al provvedimento di sequestro preventivo di una ditta che gestiva una sala scommesse sita nella zona sud della città.

L’azione investigativa in questione rappresenta l’epilogo delle più recenti indagini condotte dalla Squadra Mobile e coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina – Direzione Distrettuale Antimafia su fattispecie delinquenziali poste in essere nel campo della fittizia intestazione di beni e dello spaccio di sostanze stupefacenti.

A dare la stura all’odierna attività sono state le propalazioni di un collaboratore di giustizia.

Scandagliando le dichiarazioni del collaboratore, gli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Messina hanno focalizzato l’attenzione su svariati soggetti, tra i quali gli odierni indagati: GATTO Paolo cl. ‘97, figlio del più noto GATTO Giuseppe inteso “Puccio” e che è oggi detenuto in regime carcerario di art. 41 bis O.P.; CUTÈ Giuseppe, inteso “Cinzino”, cl. ’80, cugino del GATTO Paolo e figlio del defunto CUTÈ Domenico, inteso “U Sauru”, ucciso in data 25.01.2000 a seguito di agguato in questo centro.

Di recente, CUTÈ e GATTO sono stati condannati in primo grado – a seguito di giudizio abbreviato – a pesantissime pene detentive per il tentato omicidio in pregiudizio di CUSCINÀ Franco, avvenuto in questo centro nell’agosto del 2018.

Lo stesso CUTÈ è stato, altresì, colpito da ordinanza di applicazione di custodia cautelare in carcere nell’ambito dell’operazione convenzionalmente denominata “Predominio”, condotta nel dicembre del 2019 dalla Squadra Mobile e coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia messinese, poiché ritenuto responsabile di illeciti in materia di stupefacenti. Come si rammenterà, l’azione investigativa appena menzionata – come altre e precedenti indagini condotte dalla Squadra Mobile di Messina, tra cui quella denominata “Totem” – aveva fatto emergere, in modo prepotente, l’interesse delle consorterie mafiose operanti in città per il remunerativo settore della gestione delle sale slot e delle sale scommesse.

Per quanto attiene all’esecuzione di ieri 21 luglio 2020, il quadro restituito dalle investigazioni ha consentito di lumeggiare plurime condotte di cessione di sostanze stupefacenti, a favore di persone diverse, da parte di GATTO Paolo. Il CUTÈ, invece, nel corso delle indagini si è reso “protagonista” di una fittizia intestazione ad un giovane parente, insospettabile perché incensurato, di una sala giochi sita nella zona sud della città, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione, così integrando la fattispecie di cui all’art. 512 bis c.p.

Condividendo il quadro indiziario raccolto dagli investigatori della Squadra Mobile, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina, nella persona dei Pubblici Ministeri titolari delle indagini, richiedeva ed otteneva – dal competente Giudice per le Indagini Preliminari – due misure cautelari nei confronti del GATTO e del CUTÈ ai quali, il relativo provvedimento limitativo della libertà personale, veniva notificato in carcere poiché detenuti per altre cause.

Oltre agli arresti domiciliari per il CUTÈ e l’obbligo di presentazione alla p.g. per il GATTO, il G.I.P. ha disposto il sequestro preventivo – strumento di aggressione ormai insostituibile nelle strategie di contrasto ai patrimoni illecitamente accumulati – di una ditta individuale formalmente intestata ad un congiunto del CUTÈ ma, di fatto, riconducibile a quest’ultimo per la gestione di una sala scommesse. Anche all’anzidetto provvedimento è stata data esecuzione nelle mattinata di ieri.