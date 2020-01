Nella mattinata di ieri, il personale della sezione specialistica della Polizia Municipale (di Messina) afferente al Reparto Annona, al comando del commissario Giovanni Giardina, comandante Vicario del Corpo, su disposizione dell’assessore Dafne Musolino ha eseguito il sequestro di circa 900kg di frutta e verdura sulla S.S. 114 a Tremestieri.

Si è proceduto, al blocco della merce e dell’autocarro utilizzato per il commercio abusivo su area pubblica in assenza di licenza. La merce è stata devoluta alle mense di Sant’Antonio e CristoRe mentre il mezzo sarà destinato alla demolizione. Entrambi gli interventi sono stati eseguiti in collaborazione con l’arma dei CC della stazione di Tremestieri.

Foto, tratta da: “www.messinaindiretta.it”.