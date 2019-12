Nella mattinata di oggi, intorno alle ore 08.00, un 42enne di Sant’Agata di Militello ha tentato di togliersi la vita

Nella mattinata di oggi, intorno alle ore 08.00, un 42enne (che sembrerebbe soffrire da diverso tempo di depressione) residente a Sant’Agata di Militello ha tentato di togliersi la vita. Lo ha fatto, infliggendosi una coltellata allo stomaco.

L’intervento dei sanitari del 118 è stato tempestivo, dopo averlo soccorso lo hanno trasferito in codice rosso all’ospedale del luogo dove i medici si sono prodigati in una operazione chirurgica per rimuovere il coltello da cucina con il quale si è ferito ed allo stesso tempo trattare lo squarcio. Sul posto teatro della tragedia, sono arrivati i carabinieri del centro nebroideo per effettuare i rilievi del caso.