Nella mattinata odierna, una donna è stata scippata all’interno di un cortile in via Marco Polo, a Messina. La vittima stava rientrando a casa dopo essersi recata all’Ufficio postale per ritirare la pensione, quando un malvivente l’ha aggredita.

Nello scontro, l’uomo le ha potuto sottrarre solo una catenina togliendola dal collo, senza riuscire nel suo intento iniziale che molto probabilmente era quello di impossessarsi dell’indennità pensionistica appena prelevata alla Posta. Sul posto, si è avuto l’intervento degli agenti della Polizia di Stato, messisi subito sulle tracce dell’autore della rapina.