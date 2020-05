Nella notte appena trascorsa ignoti si sono introdotti, sia all’interno del Palacultura di Messina che degli uffici ASP 5 di via del Vespro

Alcuni soggetti ignoti, nella notte tra ieri ed oggi mercoledi 13 maggio 2030, si sono introdotti all’interno del Palacultura di Messina e degli uffici ASP 5 di via del Vespro.

Gli autori del gesto, hanno perlustrato interamente tutto l’edificio arrivando fino al V° piano attenzionando la sede degli Assessorati alla Cultura, allo Spettacolo, ai Servizi alla Persona ed alle Imprese. Sul posto, sono giunti stamane gli assessori Giuseppe Scattareggia e Dafne Musolino unitamente agli agenti afferenti alla Sezione di Polizia Giudiziaria della Polizia Municipale coordinati dall’ispettore Giuseppe Parialò.

Presso l’Azienda Sanitaria Provinciale, l’episodio accaduto e’ stato analogo ed i protagonisti sono entrati nel Palazzo attraverso una finestra laterale, posta al pian terreno… ponendo la propria attenzione alla stanza di un Dirigente medico. Per questo secondo caso, sono in corso le indagini della Polizia Scientifica. In entrambe le circostanze non e’ stato portato via nulla, ma sono stati messi a soqquadro i locali.