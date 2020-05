Nella notte appena trascorsa intorno alle 01.30, i vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Messina sono intervenuti al PalaRescifina di San Filippo

Alle ore 01.30 della notte appena trascorsa, presso il PalaRescifina di San Filippo sono dovuti intervenire i vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Messina.

I pompieri, hanno spento le fiamme originatesi da un incendio che ha interessato 5 auto parcheggiate nel piazzale del Palazzetto sportivo perche’ in stato di sequestro eseguito dalla Polizia Municipale.

Per i fatti descritti, vi sono in corso le indagini da parte degli agenti della Questura, cosi’ come di coloro che appartengono alla Sezione di Polizia Giudiziaria della vigilanza del Municipio

Gli inquirenti anche grazie alla visione delle immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, stanno cercando di rintracciare l’autore del gesto e risalire alle cause che lo hanno determinato.