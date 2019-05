Nella notte del 16 maggio, i carabinieri di Sant’Agata di Militello hanno arrestato tre uomini

Nella notte del 16 maggio, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sant’Agata di Militello hanno arrestato, in flagranza di reato, B.B.S. 33enne di Militello Rosmarino, A.Q.A. 34enne di Capo d’Orlando e S.G.C. 65enne di Naso, tutti ritenuti responsabili del reato di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. I militari dell’Arma, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio e di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno fermato, nei pressi del casello autostradale di Sant’Agata di Militello, un’autovettura con a bordo i tre soggetti, già noti alle forze dell’ordine. Insospettiti dal loro atteggiamento nervoso, hanno proceduto a perquisizione personale e del veicolo, rinvenendo, occultata sotto la scocca, circa 600 grammi di sostanza stupefacente tipo marijuana.

Pertanto i tre uomini sono stati arrestati in flagranza di reato per produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti ed al termine delle formalità di rito sono stati sottoposti agli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni, a disposizione della Procura della Repubblica di Patti, in attesa di comparire davanti al giudice del Tribunale per l’udienza di convalida. La sostanza stupefacente è stata sequestrata e sarà inviata al Reparto carabinieri Investigazioni Scientifiche di Messina per le analisi di laboratorio.