Nella notte di oggi intorno alle 2.00 una Toyota Yaris condotta da un giovane si è ribaltata nel pressi di una noto locale notturno sulla via Consolare Pompea, a Messina

Durante la notte scorsa, intorno alle ore 02.00, una Toyota Yaris guidata da un giovane si è ribaltata nelle vicinanze di un famoso locale esistente sulla via Consolare Pompea, a Messina. Probabilmente, l’incidente è avvenuto per una manovra sbagliata o a causa dell’alta velocità.

Il traffico nella zona dopo l’impatto è andato in tilt e l’autobus Shuttle notturno è rimasto bloccato sia in direzione Nord che in quella (Sud) opposta. Sul luogo del sinistro, è giunta una Unità della Polizia Municipale per effettuare i rilievi di rito e far smaltire l’imponente quantità di autoveicoli che insieme hanno formato una lunga coda.

Foto dell’articolo, tratta da: “www.messinaindiretta.it”.