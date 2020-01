Nella notte tra sabato 18 e domenica 19 gennaio 2020 gli agenti della Polizia Municipale coordinati dall’Assessore Dafne Musolino, in costante contatto con il Sindaco di Messina Cateno De Luca, coadiuvati dalla Polizia specialistica, diretta dal Comandante Vicario commissario Giardina Giovanni, hanno provveduto ad eseguire n. 5 sequestri

SONO STATE BLOCCATE, ATTREZZATURE E MEZZI USATI ABUSIVAMENTE PER IL COMMERCIO SU STRADA, PRESENTI IN VIA PIETRO CASTELLI, VIALE EUROPA, VIA CATANIA, VIALE ANNUNZIATA ED A CAMARO PRESSO LA VIA COMUNALE