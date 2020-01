Nella notte tra sabato 18 e domenica 19 gennaio 2020 gli agenti della Polizia Municipale coordinati dall’Assessore Musolino e in costante contatto con il Sindaco di Messina, sul fronte della Polizia stradale sono stati controllati 25 veicoli e 12 conducenti sottoposti a controllo etilometrico; sono state eseguite 7 rimozioni coatte e sequestrato un impianto installato su un autovettura e deferito all A.G. il conducente per disturbo della quiete pubblica.

Inoltre è stato sequestrato un motociclo per guida senza patente e mancata copertura assicurativa oltre alla contestazione di verbali per omessa revisione, mancanza di documenti di circolazione, divieti di sosta e superamento delle strisce longitudinali continue per un totale di Euro 8.459,00 con decurtazione di 21 punti dalle patenti di guida. Svolti anche i servizi di Polizia di prossimità nella zona del centro storico con particolare riguardo alla Galleria Vittorio Emanuele dove il tutto è consistito in un approccio dinamico, a diretto contatto con l’utenza, per un contrasto ai fenomeni di deriva sociale, abuso di alcol e microcriminalità.

Questo servizio è ritenuto di fondamentale importanza per l’Amministrazione comunale, tanto da essere stato inserito negli obiettivi PEG dell’anno 2020 e verrà svolto nelle piazze principali e nei luoghi di aggregazione per realizzare una misura di tutela proattiva del territorio e dei cittadini. Le attività, coordinate dall’Assessore Musolino, sono state dirette dal Commissario La Rosa Carmelo, dal Commissario Briguglio Maria Dolores e dall’Ispettore Capo Parialò Giuseppe.

