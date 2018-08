Nella Sala Giunta del Comune di Messina, si è tenuto un incontro per discutere del “Piano Strategico del Trasporto Pubblico Cittadino”

Da una nota stampa del Municipio peloritano si evince che: “si è svolto questa mattina, nei locali della Sala Giunta di Palazzo Zanca, un incontro sul tema del Trasporto Pubblico Cittadino, alla presenza: “del vice sindaco arch. Salvatore Mondello, del presidente dell’ATM Giuseppe Campagna accompagnato dal dott. Natale Trischitta della Direzione Generale, dal dott. Alberto Chillè dello Staff informatico, dall’ing. Vincenzo Poidomani direttore Tecnico della tranvia, dal sig. Giuseppe Bicchieri dell’Ufficio turni, dal coordinatore esterno Orazio Bruno e dalla tirocinante ing. Federica Genovese”.

Presenti inoltre: “il sig. Dino Saccà e l’esperto del settore Trasporti ing. Leonardo Russo. Tema centrale dell’incontro odierno, l’adozione di un nuovo Piano Strategico per il Trasporto Pubblico in Città, legato alla razionalizzazione ed al miglioramento della viabilità in un’ottica complessiva”.

Dichiara il vice sindaco: “partendo dal presupposto che il territorio va letto nel suo complesso, è opportuno ragionare con un approccio multidisciplinare, cogliendo tutte le sfaccettature che la città presenta e rappresenta. Ciò, per non incorrere nell’errore di focalizzare l’attenzione solo su alcuni aspetti dei problemi, che possono essere risolutivi per alcune questioni, ma al contempo creare nuove criticità in altri ambiti. Nel quadro generale di lettura dello sviluppo del territorio, tale Piano Strategico assumerà il ruolo centrale di vettore e catalizzatore per la riqualificazione delle periferie e dei villaggi, con l’inserimento di parcheggi di interscambio. La finalità resta quella di incentivare l’uso del mezzo pubblico e di abbassare il tasso di motorizzazione della Città, che risulta essere tra i più alti d’Italia. La peculiarità del suddetto Piano è individuata nell’utilizzo di due linee denominate .Shuttle-, in servizio, ad alta frequenza, dalla Stazione di Torre Faro a Giampilieri Marina”.

“Nel merito sarà approntata, entro massimo 10 giorni, la stesura definitiva del Piano Operativo. In seno all’ATM, intanto, si stanno valutando gli step di attuazione di quanto previsto, che comporterà comunque delle fasi sperimentali, propedeutiche alla totale attuazione del Piano stesso”.