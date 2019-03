Nella Salita Portella Castanea a Messina, ancora disagi per la viabilità dopo la frana

Dopo la frana avvenuta nel dicembre 2018 la viabilità è ancora ad un unico senso di marcia in direzione Mare/Monte per raggiungere i villaggi collinari; è stato infatti istituito il divieto di transito nella direzione inversa, nell’attesa di ripristinare la normalità, ripulendo la carreggiata invasa e realizzando un muro di contenimento idoneo per la sicurezza pubblica. L’arteria però è quotidianamente frequentata in entrambe le direzioni, e gli automobilisti rischiano di impattare contro due barriere molto pericolose poste in mezzo alla carreggiata proprio per impedirne la discesa ai veicoli; tali barriere però non sono illuminate con catarifrangenti e già è avvenuto qualche incidente autonomo.

A scriverlo in una nota è il consigliere della Quinta Circoscrizione Franco Laimo che proprio ieri in seduta di Commissione Ambiente e Territorio, ha tirato fuori nuovamente l’argomento: “dopo le rassicurazioni dell’assessore Minutoli per la realizzazione del muro di contenimento, ancora però la viabilità ne paga le conseguenze, e non pochi sono i disagi per i pendolari ed i residenti dei villaggi collinari che quotidianamente percorrono l’importante via di collegamento”.

Laimo spiega che: “per facilitare la viabilità stessa, in prima battuta era stato proposto sempre in seduta di Commissione della Quinta Circoscrizione, l’installazione di un semaforo temporaneo, che permettesse il transito anche agli automobilisti provenienti da monte e diretti a valle, ma nonostante la fattibilità dell’opera, a quanto pare i semafori avrebbero un costo non poco rilevante, come scrive il Dipartimento Viabilità”.

Prosegue Laimo: “ieri in Commissione, fra gli ordini del giorno si è trattato proprio questo; secondo il codice della strada sarebbe possibile istituire il senso unico alternato -a vista- proprio nel punto della frana, ove vi è una sufficiente visibilità in entrambe le direzioni, in modo da permettere il ripristino del transito veicolare anche in direzione Monte/Mare ripristinando così anche le linee dei bus ATM che si vedono invece dirottate su altri percorsi ben più lunghi con i soliti disagi per studenti e pendolari”.

Laimo conclude sottolineando che: “l’avvio della stagione estiva è alle porte, e questa arteria è parecchio frequentata da tutti coloro che dalla Città si spostano verso la zona tirrenica; importante dunque, nel frattempo del ripristino alla normalità con i conseguenti lavori sulla collina, assicurare un’adeguata viabilità nell’area interessata”.