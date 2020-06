IL SOGGETTO DOVRÀ SCONTARE IN REGIME DI DETENZIONE IN CARCERE LA PENA DI 2 ANNI E 10 MESI

Nella serata del 22 giugno 2020, i Carabinieri della Stazione di Messina Giostra hanno dato esecuzione all’ordine per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina nei confronti di G.V., 22enne, già noto alle forze dell’ordine, che dovrà scontare, in regime di detenzione in carcere, la pena di 2 anni e 10 mesi di reclusione poiché riconosciuto responsabile dei reati di rapina in concorso, violenza privata, porto di armi od oggetti atti ad offendere e lesioni personali, commessi tra il 2014 e il 2015 quando lo stesso era ancora minorenne.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, il giovane è stato ristretto presso l’Istituto di detenzione per minori di Acireale (CT).