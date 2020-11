Nella serata di ieri gli agenti della Squadra Mobile della Polizia di Stato di Messina, coordinati dal Vice Questore Antonio Sfameni hanno fatto irruzione in un appartamento in via Comunale Santo, tra Bordonaro e Fondo Fucile, all’interno del quale si rifugiava in casa di una donna, dentro ad un’intercapedine ricavata dietro ad un frigorifero, il boss mafioso Giovanni De Luca, latitante da oltre un anno.

Il De Luca, sfuggi’ al suo arresto previsto nel corso dell’operazione Flower. Oltre al boss sono state fermate anche altre persone, la donna che lo ospitava è adesso in Questura indagata per favoreggiamento e la sua posizione è al vaglio degli inquirenti.