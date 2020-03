Nella serata di ieri, nell’ambito dei controlli finalizzati a garantire il rispetto delle prescrizioni emanate dal decreto in materia di contenimento dell’emergenza sanitaria per contrastare la diffusione del virus Covid-19, i Carabinieri della Compagnia di Milazzo hanno denunciato alla competente Autorità Giudiziaria nove persone, ritenute responsabili del reato di inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità. In particolare, alle 21 di ieri sera, i militari dell’Arma hanno accertato che una trattoria, sita sulla S.S.113 nel comune di Pace del Mela, non aveva rispettato l’obbligo di chiusura al pubblico alle ore 18 ed all’interno, seduti a vari tavoli, erano presenti degli avventori che consumavano la cena.

I militari hanno pertanto denunciato in stato di libertà il titolare dell’esercizio pubblico e gli otto clienti trovati all’interno del locale per il reato di inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità.