Nella serata di ieri su iniziativa dell’Associazione RADICI di Messina, si è svolto presso il lido balneare la Capannina un importante incontro dibattito sul tema della sicurezza stradale. Nella bella cornice di Mortelle, dopo i saluti del presidente Fabio Morabito si sono succeduti diversi interventi.

Ha iniziato la professoressa Pina Cassaniti Mastrojeni che ha parlato del tema della vita, delle misure sanzionatorie previste dalla vigente normativa facendo anche memoria del tragico incidente che anni fa ha colpito mortalmente la figlia. È stata poi, la volta della Croce Rossa Italiana Comitato di Messina intervenuta tramite il presidente Dario Bagnato che ha spiegato cosa accade sulla strada e i tanti incidenti dovuti spesso all’alcol. Momenti di commozione quando ha preso la parola Patrizia Scaglione, che non ha trattenuto le lacrime ricordando la tragica fine del giovane figlio Andrea. Non ha fatto mancare la presenza l’Amministrazione Comunale con l’intervento dell’Assessore Dafne Musolino che ha tracciato i programmi della Giunta sulla sicurezza stradale. I presenti si sono dati appuntamento al più presto per portare avanti una campagna di sensibilizzazione che possa fare diminuire le stragi che giornalmente si consumano sulla strada.