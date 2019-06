Nella tarda mattinata di oggi un denso fumo nero ha invaso la Via La Farina, a Messina, destando attimi di paura fra i residenti

Oggi in tarda mattinata a Messina, in via La Farina, la comparsa di un denso fumo nero ha messo in allarme i residenti della zona, i quali pensavano di trovarsi di fronte ad un incendio di vaste proporzioni, diversamente il pronto intervento della Polizia Municipale è stato provvidenziale, dato che gli agenti hanno appurato che il fuoco era stato originato dalla combustione di residui di grasso presenti all’interno della canna fumaria di una vicina polleria.

Sono stati inoltre allertati i vigili del fuoco, che eseguendo un rapido intervento hanno domato le fiamme in poco tempo. A causa del focolaio, nell’importante arteria stradale, si sono create lunghe code che hanno determinato la chiusura disposta dalle forze dell’ordine. Sul luogo, si sono recati anche gli operatori del 118 a bordo di una ambulanza, presenti solo per mera assistenza dato che non è stato necessario il loro agire e gli appartenenti al Nucleo Radiomobile dei carabinieri.

Foto, tratta da: “www.messinaindiretta.it”.