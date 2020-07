Nella tarda serata di ieri, a seguito di attività di P.G. connesse all’arrivo in questo centro di un gruppo di 68 migranti di nazionalità tunisina, provenienti da Porto Empedocle (AG), personale della Squadra Mobile di Messina ha tratto in arresto un 26enne

Nella tarda serata di ieri, a seguito di attività di P.G. connesse all’arrivo in questo centro di un gruppo di 68 migranti di nazionalità tunisina, provenienti da Porto Empedocle (AG), personale della Squadra Mobile ha tratto in arresto un 26enne, per reingresso illegale nel territorio dello Stato.

Dagli accertamenti effettuati con il sistema AFIS è emerso che al cittadino tunisino era stato notificato nel luglio 2019 un decreto di respingimento mediante accompagnamento alla frontiera, eseguito in data 18 luglio 2019. Il ventiseienne, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato ristretto agli arresti domiciliari presso il C.A.S. sito all’interno dell’ex Caserma Gasparro, in attesa del rito direttissimo.