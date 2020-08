Nella tarda serata di ieri, è stato denunciato dai poliziotti della Questura di Messina, un diciannovenne per il reato di danneggiamento. Una Volante, a seguito di segnalazione per disturbo della quiete pubblica, è intervenuta in questa via Marche.

Sul posto, gli agenti hanno sorpreso un giovane estremamente agitato, che urlava e bestemmiava, sferrando pugni contro un muretto dove è collocata una statua della Madonna. È stato, inoltre, constatato che lo stesso aveva già danneggiato dei paletti dell’illuminazione pubblica. Immediatamente il ragazzo è stato bloccato ed identificato e, successivamente, denunciato.