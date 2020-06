Nella tarda serata di ieri, hanno avuto inizio…, per poi proseguire fino alla notte inoltrata, in tutto il territorio cittadino di Messina, determinati controlli per garantire che il fragile ed attuale momento legato al Covid-19 sia vissuto nel rispetto di tutte le misure di distanziamento sociale previste dai Dpcm ed attenendosi all’utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale.

Attraverso un impiego coordinato del personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Municipale e di quella Provinciale sono stati attuati dei servizi interforze che hanno interessato soprattutto la zona centrale della movida messinese.

In vari episodi gli appartenenti alle forze dell’ordine sono dovuti intervenire per evitare assembramenti, richiamando gli avventori (giovani e giovanissimi che non di rado proseguono a non utilizzare mascherine protettive)… al rispetto delle disposizioni normative emergenziali.

Foto, tratta da: www.messinaindiretta.it.