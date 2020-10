Nella tarda serata di ieri, i poliziotti delle Volanti di Messina, hanno proceduto altresì a denunciare un trentenne messinese per il reato di furto aggravato

L'UOMO APPROFITTANDO DI UN MOMENTO DI DISTRAZIONE DELLA TITOLARE DI UNA TRATTORIA APERTA PER ASPORTO, LE HA SOTTRATTO LA BORSA POSTA VICINO LA CASSA

Nella tarda serata di ieri, i poliziotti delle Volanti hanno proceduto altresì a denunciare un trentenne messinese per il reato di furto aggravato. L’uomo aveva approfittato di un momento di distrazione della titolare di una trattoria aperta per asporto per sottrarle la borsa posta vicino la cassa.

Si era poi allontanato, ignaro di essere stato ripreso dal sistema di video sorveglianza del locale. Il trentenne è stato individuato poco dopo il furto dai poliziotti delle Volanti allertati dalla Sala Operativa che, rapidamente, hanno recuperato denaro e carta di credito (con codici di accesso) che il reo aveva trattenuto e i restanti effetti personali (documenti e chiavi di casa) abbandonati con la borsa all’interno di un cassonetto. Il tutto è stato riconsegnato alla legittima proprietaria.

Una parte del denaro rubato sembrerebbe essere stato speso per l’acquisto di una modica quantità di sostanza stupefacente del tipo marijuana. Il denunciato e la persona con cui si accompagnava al momento del controllo saranno sanzionate per aver contravvenuto alle misure di contenimento e contrasto all’emergenza epidemiologica.