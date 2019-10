Nella tarda serata di ieri, intorno alle ore 23.30, si sono vissuti attimi di paura in viale Principe Umberto a Messina: nel luogo, una Alfa Romeo MiTo ha improvvisamente iniziato ad emettere fumo durante il suo transito. Il conducente, spaventato per l’accaduto ha avuto solo poco tempo per accostare, prima che la nube diventasse fiamma per poi distruggere totalmente la vettura, propagandosi anche ad altre due automobili posteggiate nelle vicinanze e danneggiando anch’esse.

Subito, sono intervenuti i vigili del Fuoco che sono riusciti a spegnere l’incendio evitando che potessero esserci danni ingenti oltre quelli già constatati all’inizio. I rilievi, sono stati effettuati dalla Polizia di Stato i cui agenti sono arrivati sul posto per stabilire le cause del focolaio.

Immagine, tratta da: “www.messinaindiretta.it”.