Nella tarda serata, un incendio è divampato all’interno di una galleria dei bastioni della Real Cittadella

Nella Zona Falcata di Messina nelle ore serali di oggi, si e’ verificato un incendio all’interno della Real Cittadella. Le fiamme, si sono sviluppate nei bastioni che si trovano nella parte inferiore del monumenro.

La dinamica dei fatti, e’ ancora incerta e la stanno vagliando le Autorita’ competenti, ma sembrerebbe che tutto abbia una matrice dolosa.

Nel contesto di questa vicenda, i vigili del Fuoco sono intervenuti immediatamente attraverso una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale che ha utilizzato ben due autobotti per avere ragione del rogo e potere poi accedere ai luoghi per verificare se fosse rimasto imprigionato qualcuno sul posto… per fortuna nessuno e’ stato rinvenuto. I rilievi, li hanno eseguiti i carabinieri del Nucleo Radiomobile.

Immagine, tratta da: “www.messinamagazine.it”.