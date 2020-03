“Nell’ambito della razionalizzazione degli interventi legati all’emergenza coronavirus, al fine di evitare il sovraffollamento all’interno della struttura ospedaliera, si è provveduto ad avviare il servizio di consegna dei referti di esami di laboratorio e di anatomia patologica, a mezzo e-mail

L’A.O.U. Policlinico “G. Martino” di Messina comunica che: “nell’ambito della razionalizzazione degli interventi legati all’emergenza coronavirus, al fine di evitare il sovraffollamento all’interno della struttura ospedaliera e nell’ottica di implementare ulteriormente il livello di tutela di salute pubblica, ha provveduto ad avviare il servizio di consegna dei referti di esami di laboratorio e di anatomia patologica, a mezzo e-mail. A tale fine è stato predisposto un apposito modulo di consenso all’invio per posta elettronica dei referti, che potrà essere scaricato dal sito www.polime.it e dovrà essere spedito ai seguenti indirizzi di posta elettronica aziendali, corredato da copia del documento di identità: – anatomia.patologica@polime.it per il ritiro di referti di analisi isto-citopatologiche – patologia.clinica@polime.it per il ritiro di referti di analisi di laboratorio”.