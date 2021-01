Nell’ambito delle attività di screening dei residenti nelle aree di risanamento, promosse dall’ASP 5 con il supporto della Protezione Civile comunale e dell’Agenzia per il Risanamento di Messina (A.RIS.ME’), domani, venerdì 8, dalle ore 9 alle 14, nell’area di parcheggio via Franza – via Calvani (Zona ZIR), tutti gli abitanti del rione Taormina potranno effettuare il tampone rapido a bordo della propria autovettura. Sarà necessario esibire la tessera sanitaria.

Al fine di consentire tali operazioni di screening Covid-19, da oggi, giovedì 7, sino al termine delle esigenze, vigeranno i divieti di sosta 0-24 e di transito veicolare, nell’area di parcheggio centrale in via Fermi, nel tratto compreso tra le vie Galileo Galilei/ Galvani e G. Franza. È fatta eccezione per i veicoli ed i mezzi impegnati nelle operazioni di screening e per quelli autorizzati.