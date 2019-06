Nell’area della Fiera di Messina: dopo le ore 18, un incendio si è propagato all’interno di una aiuola

Un incendio, si è sviluppato dopo le ore 18 all’interno dell’area della Fiera di Messina. La zona avvolta dalle fiamme, è prospiciente alla fermata del tram Libertà e riguarda in modo particolare una aiuola dove folta è la vegetazione secca.

Per mettere in sicurezza il perimetro, teatro dei fatti accaduti e spegnere il rogo (le cui cause le stanno vagliando gli organi competenti) sono giunte tre volanti della Polizia di Stato, una autobotte ed una jeep autopompa dei vigili del Fuoco. I pompieri, sono arrivati sul luogo, dal vicino Distaccamento Nord, situato nei locali dell’ex ospedale Regina Margherita.