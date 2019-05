Nell’Autostrada A20 ME-PA, da Sant’Agata di Militello a Buonfornello: sono in corso di esecuzione dei lavori di manutenzione del verde

Nella Autostrada Messina-Palermo sono in corso di esecuzione i lavori di manutenzione del verde nella intera tratta compresa tra Sant’Agata Militello fino a Buonfornello, in entrambe le direzioni di marcia. Gli interventi – che dovrebbero concludersi entro il prossimo 22 giugno – sono finalizzati allo sfalcio erbe, al taglio di arbusti e canneti, abbattimento di alberature e spurgo dei fossi stradali.

Per tali scopi sarà necessario parzializzare le carreggiate chiudendo di volta in volta le corsie di marcia, di sorpasso e/o emergenza, senza interruzione di traffico. In corrispondenza del cantiere, viabilità con limite massimo di velocità di 60Km/h e divieto di sorpasso. In loco segnaletica con indicazione lavori, chiusure e deviazioni.