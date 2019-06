Nelle prime ore della mattina di oggi, si è verificato un incidente in piazza Don Fano a Messina

Sono ancora da chiarire, i motivi per i quali alle prime luci dell’alba di oggi si è verificato un incidente tra la via Luciano Manara e piazza Don Fano a Messina. Nella zona, un furgone Ford che transitava da li, forse a causa di una mancata precedenza si è ribaltato.

Per fortuna, nell’impatto non è rimasto ferito nessuno ed il guidatore del mezzo capovoltosi è stato assistito sia dai vigili del Fuoco che dagli agenti della Polizia di Stato che sono accorsi repentinamente sul luogo del sinistro. Ad esperire i rilievi per accertare la dinamica dei fatti, ci stanno pensando gli appartenenti alla Polizia Municipale che hanno preso parte alle attività di messa in sicurezza dell’area.

Foto, scattata da Pippo La Fauci.