Nelle prossime ore, sbarcheranno al Porto di Messina 213 migranti a bordo della nave Ocean Viking

ITALIA, GERMANIA, FRANCIA E MALTA, PER LA PRIMA VOLTA HANNO CHIESTO IL RICOLLOCAMENTO DEI NAUFRAGHI SALVATI AL LARGO DI LAMPEDUSA

Tragedia nel Mediterraneo: almeno due migranti sono morti in seguito al naufragio di un barchino al largo di Lampedusa. I soccorritori riferiscono di altri corpi che galleggiano in mare. La scarsa visibilità e il maltempo rendono difficile per ora capire l’entità della tragedia.

Sono 149 quelli finiti in mare che invece sono stati recuperati dalla Guardia costiera. Nel pomeriggio di oggi un cittadino ha segnalato alla Guardia costiera di Lampedusa di aver avvistato un barchino in difficoltà a meno di un miglio dalla costa.

Italia, Germania, Francia e Malta hanno congiuntamente richiesto alla Commissione europea l’attivazione della procedura di ricollocamento dei 213 migranti a bordo della Ocean Viking. È la prima volta che accade: l’intervento europeo viene sollecitato da tutti i Paesi che hanno condiviso il pre-accordo de La Valletta. È un passo significativo in vista di una gestione realmente solidale dei flussi migratori che interessano la rotta mediterranea. Sulla scorta di tale richiesta è stato individuato in Messina il porto di sbarco. Lo ha reso noto il Viminale.