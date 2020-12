Nelle scorse ore, in Sicilia si è verificato l’ennesimo episodio di violenza sulle donne. In modo particolare il fatto è accaduto a Canicattì in Provincia di Agrigento. Un uomo nel citato luogo, ha picchiato la moglie, cercando di ferirla sul viso e mordendole anche un braccio.

L’autore del delirante gesto, è stato un 45enne che, dopo l’iniziale accertamento di quanto avvenuto da parte delle forze dell’ordine è stato arrestato dai carabinieri. Sembrerebbe, secondo le prime informazioni, che il soggetto avrebbe fatto rientro a a casa ubriaco e, dopo un alterco con la compagna, avrebbe deciso di infierire su di lei.

Immediatamente l’elemento, avrebbe mirato ad un arto, addentandolo. Il pronto intervento dei componenti dell’Arma, è stato decisivo per trarre in salvo la donna sottraendola alla furia del coniuge. Giunti in zona i militari avrebbero trovato il marito (posto successivamente ai domiciliari) palesemente agitato e la consorte che sul proprio corpo aveva i segni dell’aggressione subita.