Nello Musumeci (governatore della Sicilia): “Dobbiamo prendere consapevolezza, del problema sicurezza nelle #scuole”

Nello Musumeci, il governatore della Regione siciliana, in una conferenza stampa ha riferito: “dobbiamo prendere consapevolezza del problema sicurezza nelle #scuole e per questo motivo costituiremo, la prossima settimana, un’unità di crisi che si riunirà periodicamente per capire come sta procedendo il lavoro di ricognizione sugli istituti scolastici”.

“Abbiamo bisogno di nuovi tecnici, di un confronto con i nove prefetti dell’Isola e i comandanti provinciali dei vigili del Fuoco”.

Serve una sinergia tra istituzioni dello Stato, regionali e locali: “questo è il ruolo che la Regione vorrà svolgere. Assieme ai sindaci e ai presidenti delle ex Province, sono sicuro che, entro qualche anno potremo, uscire anche da questa condizione di emergenza”.