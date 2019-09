PER IL REATO IN CONCORSO DI BANCAROTTA FRAUDOLENTA

Nell’odierna mattinata, i Carabinieri della Stazione di Sant’Agata di Militello, in attuazione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Reggio Calabria, hanno arrestato il 64enne B.A. per il reato in concorso di bancarotta fraudolenta.

I Carabinieri hanno rintracciato l’uomo presso la propria abitazione e lo hanno arrestato poiché condannato alla pena di anni 5 di reclusione per il reato in concorso di bancarotta fraudolenta, commesso a Patti (ME) nel luglio 2008. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) per l’espiazione della pena.