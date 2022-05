L'UOMO MOLTO CONOSCIUTO IN CITTÀ, È PRECIPITATO DAL SECONDO PIANO DI UNA PALAZZINA DI PACE

Nell’odierno pomeriggio a Messina, e’ deceduto il 50enne Salvatore Marchetta. L’uomo molto conosciuto in citta’, anche per la sua attivita’ di steward allo Stadio, e’ precipitato dal secondo piano di una Palazzina nella zona di Pace, dove si trovava per montare un infisso.

Sul posto, sono immediatamente giunti i sanitari del 118 che lo hanno trasportato all’Ospedale Papardo di contrada Sperone, nel quale malgrado un intervento chirurgico cui e’ stato sottoposto da parte dei medici purtroppo ha perso la vita a causa delle notevoli ferite riportate nella caduta.

Per cercare di stabilire le cause della tragedia, i poliziotti della Polizia di Stato presenti in zona, hanno avviato le loro indagini.